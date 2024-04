Jak uruchomić lokalnego chatbota AI na karcie graficznej AMD Radeon lub procesorze Ryzen? Poradnik

O ile NVIDIA zdążyła wypuścić już dedykowaną do tego typu zadań aplikację, to w przypadku sprzętu AMD trzeba się posiłkować takimi narzędziami jak LM Studio - czyli oprogramowaniem do eksperymentowania z lokalnymi Dużymi Modelami Językowymi (LLM). Jeśli chcemy wykorzystać do obliczeń karty AMD, musimy znaleźć modele, które wspierają rozwiązanie ROCm (upraszczając, jest to taki odpowiednik NVIDIA CUDA dla kart Radeon).