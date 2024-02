Sieci neuronowe - czym są i jak działają? Nie musisz być inżynierem, żeby znać podstawy

Sztuczna sieć neuronowa to system przetwarzania danych, którego działanie opiera się na rzeczywistym układzie nerwowym, a zwłaszcza pracy mózgu. Najprościej mówiąc, chodzi o to, by model sieci neuronowej potrafił uczyć się na przykładach i generalizował uzyskaną w ten sposób wiedzę.