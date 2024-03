Tę kartę graficzną napędza moc złotego królika. Nie bredzę, tylko testuję Radeona RX 7900 GRE

Nowy model Radeona miał być dostępny w sprzedaży w cenie zaczynającej się od 2600 zł. Parę dni po premierze Radeona RX 7900 GRE (16 GB VRAM) faktycznie da się znaleźć za nieco ponad 2600 zł, ale zdecydowana większość modeli to już wydatek zaczynający się od co najmniej 2800 zł. Jeśli chodzi o konkurencję, to GeForce RTX 4070 (12 GB VRAM) można kupić od 2600 zł - i to całkiem sporo modeli -, a GeForce RTX 4070 Super (12 GB VRAM) od około 2900 zł (nie licząc promocji). Moim zdaniem, by Złoty Królik miał faktycznie zamieszać na rynku, powinien być jeszcze nieco tańszy (a przynajmniej trzymać się granicy 2600 zł) - chociaż jego cena jest przyzwoicie skrojona.