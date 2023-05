Przyszłość sztucznej inteligencji to nie siła, to miniaturyzacja

To zdanie pewnie wprawiło w konsternację wiele osób, no bo przecież wpiszemy w pasek przeglądarki chat.openai.com i już zyskujemy dostęp do najpotężniejszych modeli OpenAI. W rzeczywistości zyskujemy do medium - wizualnego interfejsu internetowego, które pośredniczy w komunikacji użytkownik-serwery OpenAI odpowiadające za działanie modeli językowych sztucznej inteligencji. My nie posiadamy bezpośredniego dostępu do modelu, jesteśmy zdani na medium, które może odmówić współpracy gdy serwery są przeciążone, gdy nasze połączenie z internetem jest zbyt słabe. Można to porównać do budki telefonicznej, stojącej po drugiej stronie ulicy. Teoretycznie, możliwość zadzwonienia jest zawsze, jest blisko, ale w praktyce jesteśmy na łasce tego czy budka działa, czy ktoś jej nie zniszczył, czy jej operator zadbał o konserwację.