OpenAI i Microsoft mają problem. Google zapowiedział groźnego konkurenta dla GPT-4

Eksplozja popularności ChatGPT wywarła presję na firmie Google, której dominacja na rynku wyszukiwarek do tej pory traktowana była jako oczywistość. A przecież GPT-4 to nie tylko wspomniany ChatGPT. Wspomniany Microsoft już integruje technologię GPT-4 (wespół z jego własnymi) do usług Microsoft 365, potencjalnie rewolucjonizując pracę biurową. Bing nie tylko już wyszukuje grafiki, ale za sprawą technologii DALL-E je tworzy, na zadany przez użytkownika temat.