Miała być rewolucja, jest totalna porażka. W siedzibie Apple'a przeżyli szok

Apple Vision Pro wyposażone są wyświetlacz OLED, potężny i sprawny chipset, śledzenie oczu i przestrzenny dźwięk. Umożliwiają przeglądanie Internetu w Safari, tworzenie listy zadań w Notatkach, czatowanie w Wiadomościach i płynne przełączanie się między rosnącą liczbą rozmaitych aplikacji do rozrywki i produktywności. Apple Vision Pro może również przekształcić dowolne pomieszczenie w osobiste kino. Ich funkcje i zalety można wymieniać długo, jest też co chwalić. Tyle że tym razem Apple nie jest na rynku ani pierwszy. Co więcej, rywalizuje z bardzo udanym i zdaniem niektórych lepszym produktem od firmy, która odpowiada też za WhatsAppa i Instagrama.