Nakładają gogle na głowę i idą tańczyć. Nowy trend jest przerażający

Przypomniałem sobie o imprezach typu silent disco. Zasada w nich jest prosta: każdy wkraczający na parkiet ma na sobie słuchawki. Muzyka nie gra głośno „na zewnątrz”, słyszą ją wyłącznie ci, którzy chcą, bo leci wprost do uszu. Uczestnicy zabawy mogą decydować sami, którego DJ’a wolą słuchać, ale są też takie imprezy, gdzie każdy puszcza sobie to, co chce lub ogranicza się do konkretnego gatunku. I tak na jednej imprezie mogą bawić się fani rocka i techno. Ponoć dużą rolę odgrywa element ciekawości: fascynuje to, że nie wiesz, kto do czego tańczy, ale dołączasz.