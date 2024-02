Ależ jest potężny. Nowy smartfon Xiaomi 14 wjeżdża do Polski

Mamy tu do czynienia z panelem typu LTPO odświeżany z częstotliwością od 1 do 120 Hz, który podświetla czytniki linii papilarnych zatopiony w wyświetlaczu po wzięciu do do ręki. Pod nim znalazło się miejsce na wszystkie niezbędne moduły łączności (5G Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC) oraz akumulator o pojemności 4610 mAh ładowany z użyciem ładowarek HyperCharge z mocą 90 W (przewodowo, do pełna w 31 min) lub 50 W (bezprzewodowo, do pełna w 46 min).