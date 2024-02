Wciąż da się zrobić innowacyjny telefon. Oto Honor Magic6 Pro

Co ciekawe, na pokładzie Magic6 Pro działać będzie Duży Model Językowy, i to w trybie offline. Będzie to LLaMA od Mety, który będzie pomagać w wyszukiwaniu informacji czy redakcji tekstu. Ma znaleźć też inne zastosowania, o czym Honor szerzej ma opowiedzieć w późniejszym terminie. Na szczęście będziemy mogli to też sprawdzić sami: Magic 6 Pro pojawi się w testach Spider’s Web.