iPhone jest królem smartfonów. To jest potęga

Według analizy firmy Counterpoint Research to telefony iPhone odpowiadały w minionym roku za niemal okrągłe 50 proc. przychodów z rynku telefonów komórkowych. Tak wysoki wynik w porównaniu do wszystkich pozostałych podmiotów Apple odnotował po raz pierwszy w swojej historii. Tym niemniej by dodać oliwy do ognia firmie się udało osiągnąć taki wynik bez rekordowej dla siebie penetracji rynku. iPhone co prawda ma się świetnie, tym niemniej rynek telefonów jest dla Apple’a coraz trudniejszy.