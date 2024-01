Death Stranding wleciał na iPhone’y i Maki. Gracze z Xboksa tego nie mają

Oczywiście, nie wszystkie i mimo że mamy sprzęt Apple'a, to jeśli nasze urządzenie nie jest kompatybilne, to spotkamy szary guzik z ceną. Death Stranding Director’s Cut wymaga iPhone’a 15 Pro lub iPhone 15 Pro Max z procesorem A17 Pro, iPada z M1 lub lepszego z systemem iPadOS 17.0 lub komputera Mac z macOS 13.3 lub nowszym z co najmniej czipem Apple M1. MacBooki i Maki na układach Intela i AMD niestety nie są tutaj obsługiwane, podobnie jak procesory A16 Bionic i starsze w iPhone’ach i iPadach.