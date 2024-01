Możesz już wyrzucić pada. Microsoft odkrywa, że w telefonach istnieje dotyk

Uwielbiam Microsoft, a jego Xbox towarzyszy mi każdego dnia. Nawet specjalnie opłacam najwyższą wersję miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass, żeby mieć również dostęp do gier za pomocą chmury. I tu się na chwilę zatrzymamy. Xbox ma oddzielną aplikację do chmury i oddzielną do obsługi Xboxa i grania zdalnego. I tak - w chmurze mogę grać za pomocą kontrolera dołączonego do telefonu, pada lub za pomocą sterowania dotykowego. To ostatnie może nie jest najwygodniejsze, ale działa i umożliwia grę z dala od konsoli. Ale jeżeli chciałbym pograć sobie na Xboksie w ramach dostępu zdalnego - a więc łącząc się z moją własną konsolą, a nie z chmurą to mam do wyboru albo pad albo kontroler zewnętrzny w rodzaju Razer Kishi lub Gamesir. Dotyk nie był obsługiwany. I to ma się w końcu zmienić.