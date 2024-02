Samsung Galaxy A55 nadchodzi. Tak wygląda na żywo

Co roku nie tylko premiera sztandarowych smartfonów Samsung Galaxy S jest niezwykle istotna. Liczy się także debiut bardziej przystępnych cenowo średniopółkowych telefonów z serii Galaxy A, gdzie to zdecydowanie najpopularniejsi są przedstawiciele z dopiskiem A5x oraz A3x. To dlatego, że łącza cechy najdroższych "esek", ale jednocześnie można je kupić w okolicach 2 tys. zł. To bardzo rozsądna kwota, jeśli chodzi o smartfony: sprzęt z takiej półki dla wielu będzie wystarczający. Dlatego A55 zapowiada się naprawdę dobrze.