Lider rynku telewizorów ma nową wizję rozwoju. Będzie kontrowersyjnie

To przeznaczony do powieszenia na ścianie (choć można też go postawić na blacie) głośnik ponoć wysokiej jakości (mieliśmy okazję go posłuchać: jest przyzwoicie, choć nie należy spodziewać się głębokich basów). Dołączony do zestawu obrazek można wymienić na własny. Sam Music Frame jest pozbawiony wyświetlacza i nie funkcjonuje samodzielnie - to głośnik pomyślany jako urządzenie systemu multiroom, całkowicie sterowany przez platformę SmartThings.