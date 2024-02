Obejrzałem film i pograłem w FIFĘ na telewizorze za 675 tys. zł. Czuję się innym człowiekiem

Na zaproszenie Samsunga udałem się pod koniec stycznia do ściśle tajnego ośrodka szkoleniowego, a przynajmniej lubię tak o nim myśleć, bo w życiu nie zgadlibyście gdzie się mieści. W malowniczym otoczeniu podwarszawskich lasów znajduje się miejsce, gdzie producent trzyma całą gamę swoich urządzeń z kategorii RTV AGD i gdzie można przyjrzeć się zastosowanym technologiom z bliska i poznać różnice pomiędzy nimi. Z racji tego, że nadrabiam zaległości z kilku lat w zakresie rozwoju technologii, to mogłem obcować z telewizorami koreańskiego producenta, w tym topowym i absolutnie wyjątkowym telewizorze Micro LED o przekątnej 110 cali. W Polsce są takie dwa - jeden w centrum szkoleniowym, drugi u prywatnego nabywcy, który zdecydował się wydać 675 tys. zł na najlepszy model dostępny na rynku. Nie wiem kim jest ten nabywca, ale wiem, że nie dość, że interesuje się nowinkami technologicznymi, to dodatkowo jest kinomanem, bo to właśnie wygląd obrazu w filmach go przekonał do finalizacji decyzji zakupowej. To ewenement na skalę europejską, bo nikt nie postawiłby pieniędzy na to, że taki telewizor znajdzie nabywcę właśnie w naszym kraju.