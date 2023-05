Samsung Micro LED 110, czyli recenzja telewizora za 675 000 zł

Nie ma w efekcie materiału, z którym ten telewizor by sobie w jakiś sposób nie poradził. Znaczy się, formalnie to również przesada. Niektóre filmy masterowane są nawet i do 10 000 nitów w kontenerach Dolby Vision lub HDR10+, więc i Samsung Micro LED korygować musi krzywą jasności do swoich możliwości. To jednak głównie uwaga formalna. Kontrast i kolory są w tym telewizorze perfekcyjne. I to nawet na jakiejś absurdalnie skomplikowanej scenie - wystarczy zwrócić uwagę na ozdabiające ten tekst zdjęcia. Niezależnie od contentu, nasycenie i jasność są olśniewające.