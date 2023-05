Android zmienia styl. Choć tylko na dużym ekranie

Nowe wzornictwo, na co zwraca uwagę FlatpanelsHD, bardzo wiele czerpie z Material 3, czyli aktualnie rekomendowanego wzornictwa do oprogramowania na system Android. Pokrywają się typografia, kolorystyka, część zaleceń co do kontrolek nawigacyjnych i ich rozmieszczenia. Sama nawigacja ma skupiać się na treściach prezentowanych w zaokrąglonych kartach.