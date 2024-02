Pokrzywiona przyszłość ekranów. TCL ma plan i to taki sprytny

Mieliśmy okazję to sprawdzić, przy okazji targów Consumer Electronics Show w Las Vegas. Co prawda tam TCL prezentował produkty przeznaczone na rynek amerykański, ale te trafiają po niedługim czasie również do Europy. Niegdyś z nieco inną specyfikacją, ostatnio identyczną. Tyle że nazwy produktów są inne. Tym niemniej oprócz produktów TCL zaprezentował też kilka ciekawych, dość odważnych prototypów ekranów dla urządzeń przyszłości. Tyle że takiej bardzo nieodległej, bo wybrane i przedstawione tu koncepcje są gotowe do masowej produkcji.