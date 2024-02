Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy telewizor na rynku? Bez wątpienia jest to Sony Bravia XR A95. To telewizor OLED (konkretniej: QD-OLED) oferujący doskonały kontrast, genialną reprodukcję ruchu, świetne kolor i wysoką jasność. Najważniejsi konkurenci tego telewizora to w większości przypadków również OLED TV (QD-OLED albo WOLED). Nic dziwnego: alternatywa w formie LCD/LED do niedawna nie była w stanie osiągnąć zbliżonego do OLED kontrastu.