Relacja jakości do ceny jest tu trudna do pobicia. Projektor ViewSonic X2000B-4K - recenzja

A co z treściami HDR? Tu są dwie strony medalu. X2000B-4K oczywiście obsługuje ten format, jak już wyżej wspomniano. A co z tymi kolorami? 10-bitowy kolor przy relatywnie niskim pokryciu stosownej przestrzeni barwnej to potencjalne źródło problemów. Na szczęście procesor obrazu radzi sobie z tym doskonale, kolory pozostają naturalne, a przejścia pomiędzy nimi bardzo płynne. Całość wygląda dobrze, czysto, ostro i naturalnie. A ta druga strona medalu? Efekt powyższego jest taki, że treści HDR są właściwie nieodróżnialne na tym projektorze od treści SDR. Są wyświetlane bez większych błędów i przekłamań, konwersja do SDR (to pewne uproszczenie) działa bezbłędnie - ale nadal nie jest to w praktyce HDR.