Czy Samsung uporał się z największą wadą telewizorów OLED? Sprawdziłem, czy to prawda

Glare Free trafi jednak tylko do jednego modelu: sztandarowego Samsung OLED S95D. W porównaniu do genialnego zeszłorocznego modelu ma być on jeszcze jaśniejszy (szczytowa jasność na poziomie 3000 nitów). S90D (od 42 do 83 cali) i S85D (od 55 do 77 cali) będą sprzedawane, w zależności od rozmiaru, albo z panelami QD-OLED zeszłorocznej generacji, albo z panelami WOLED od LG. Szczegóły na temat dodatkowych, mniej istotnych funkcji tych telewizorów mają być podane w późniejszym terminie.