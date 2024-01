Mamy bestseller telewizorów tego roku. Specyfikacja i cena nieważne

Ambilight to system doświetlający otoczenie telewizora. Z tyłu obudowy znajdują się diody mające rzucać barwną poświatę na znajdującą się za urządzeniem ścianę. Mogą to robić na wiele różnych sposobów – użytkownik może sam sobie wybrać poziom i kolor doświetlenia, może nawet używać tego jako swoistej lampki nocnej, wizualizacji do odtwarzanej piosenki czy wymyślnej ozdoby pokoju. Najciekawsza jest jednak funkcja synchronizacji z obrazem. Po włączeniu Ambilight w domyślnym trybie telewizor na żywo próbkuje wyświetlany obraz i wykorzystuje znajdujące się za nim diody, by dopasować doświetlenie do wyświetlanej treści. Zapewnia to złudzenie znacznie większej powierzchni ekranu niż rzeczywista. Cała treść mieści się oczywiście na wyświetlaczu, ale idealnie zsynchronizowane barwy na ścianie, widoczne na krańcach pola widzenia użytkownika, dodają seansowi immersji. Gdy oglądana jest czerń kosmosu, wszystkie światła gasną – z kolei ujęcie kwiecistej łąki rozświetla pokój dzienny feerią barw. Efekt jest nadzwyczajny.