W PC nie da się zrobić nic nowego? ASUS ma coś, czego jeszcze nie było

Urządzenie ma na pokładzie też pełen zestaw portów - USB-A 3.2 Gen 1, HDMI (do podpięcia trzeciego wyświetlacza!), 2x Thunderbolt 4, czy gniazda audio 3,5 mm. To z pewnością ciekawy sprzęt, który oczywiście nie będzie tani. Producent poinformował o dostępności w Wielkiej Brytanii (do Polski też najpewniej zostanie wprowadzony, jak poprzednie generacje Zenbooków Duo), gdzie laptop ma kosztować od 1700 funtów (ok. 8600 zł). Nie są to małe pieniądze, ale mówimy tu przecież o urządzeniu z dwoma ekranami OLED.