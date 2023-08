Co powiesz na taki laptop z dwoma ekranami dotykowymi? Jest już w Polsce

Jeśli chodzi natomiast o kwestie złącz i łączności Lenovo Yoga Book 9i to mamy tu podstawowy zestaw. Jest to chudy laptop, więc producent postanowił zaimplementować trzy złącza Thunderbolt 4, ale nie zabrakło WiFi 6E oraz Bluetooth 5.1. Producent nie zapomniał o kamerze internetowej FullHD wspartej modułem podczerwieni kompatybilnym z autoryzacją twarzą Windows Hello - mamy też system Windows 11.