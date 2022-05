Powiedzmy sobie wprost, że choć nowy dwuekranowy laptop Asusa to komputer przenośny, to raczej nikt nie wrzuci go do plecaka na wyjazd, a już na pewno nikłe są szanse zobaczyć kogoś z takim sprzętem w pobliskim Starbucksie. Nie, ten komputer to mobilna stacja robocza, raczej z naciskiem na "stacja" niż na "mobilna". To DTR - desktop replacement. Komputer stacjonarny z nie jednym, a dwoma ekranami, który można co prawda łatwo przenieść z miejsca na miejsce, ale który z racji masy i zapotrzebowania na energię przez większość czasu będzie stał w jednym miejscu, podłączony do prądu.