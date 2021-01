Składa się jak książka i może być laptopem lub tabletem. Oto prawdziwy kameleon - Lenovo ThinkPad X1 Fold

Wygląda jak książka, ale po rozłożeniu staje się pełnoprawnym komputerem i tabletem. Lenovo ThinkPad X1 Fold to technologiczny kameleon i urządzenie jedyne w swoim rodzaju.

Po otworzeniu obudowy Lenovo ThinkPada X1 Fold wita nas widok sprzed lat - czy to netbook? Mamy relatywnie niewielki ekran, dość grubą obudowę i klawiaturę z małymi klawiszami.

Wystarczy jednak oddzielić klawiaturę od reszty konstrukcji, żeby zobaczyć coś, czego jeszcze nie było. Pod klawiaturą znajduje się bowiem… ekran. A konkretnie dalsza część tego samego wyświetlacza, który widzieliśmy wcześniej. Lenovo ThinkPad X1 Fold jest bowiem pierwszym na świecie laptopem ze składanym ekranem, konkretnie 13,3-calowym panelem OLED o rozdzielczości 2K. Ekran jest dotykowy i można po nim pisać dedykowanym rysikiem.

Jak na OLED-a przystało, kolory są piękne. Najważniejsza jest jednak forma, bo ten sprzęt może być nie tylko tylko tabletem, ale i laptopem. Z tyłu obudowy mamy wysuwaną nóżkę, dzięki której możemy cały 13-calowy tablet wygodnie oprzeć.

Wspomniana wcześniej klawiatura łączy się z komputerem przez Bluetooth, więc działa nie tylko gdy jest nałożona na ekran, ale także gdy jest położona przed ekranem. Oczywiściem można też podłączyć dowolną inną klawiaturę bezprzewodową.

Producent chwali się, że po złożeniu Lenovo ThinkPad X1 Fold ma wielkość książki. Sprawdziłem to, no i jednak większość książek jest nieco mniejsza od złożonego tabletu, ale niewiele. Jeśli postawimy go obok grubej książki w twardej oprawie, rzeczywiście są bardzo podobne.

Lenovo ThinkPad X1 Fold to sprzęt wielozadaniowy.

„Wielozadaniowość”. Tego słowa bym użył, gdybym miał opisać ThinkPada X1 Fold jednym słowem. Nie tylko ze względu na jego uniwersalny format, ale też ze względu na tryby pracy składanego wyświetlacza.

Tryby są trzy. Możemy oczywiście wyświetlać treść na całej rozpiętości wyświetlacza. Możemy podzielić go również na pół, by odpalać dwie aplikacje obok siebie. W końcu możemy też zdezaktywować dolną część i położyć na niej klawiaturę, czyniąc z Lenovo ThinkPada X1 Fold swoistego netbooka z malutkim wyświetlaczem. Co bardzo mi się podoba, klawiatury nie trzeba odłączać i chować osobno, jeśli zechcemy zamknąć Folda. Został on bowiem zaprojektowany tak, by po złożeniu zmieścić wewnątrz także klawiaturę.

Ramki w Lenovo ThinkPad X1 Fold są dość grube. Są one pokryte gumą, by zabezpieczyć ekran podczas składania. Ostatecznie mówimy o ThinkPadzie; marce, która słynie z wytrzymałych urządzeń.

Grube ramki ułatwiają też trzymanie tabletu. 13,3”, dzięki nim Lenovo ThinkPad X1 Fold znakomicie spisuje się jako notatnik. Windows 10 bez problemu rozpoznawał pismo odręczne i przekształcał je na drukowane. Trzeba też wspomnieć, że zawias i sam wyświetlacz są na tyle sztywne i dobrze zbudowane, że nie bałem się w ogóle docisnąć mocniej rysika czy oprzeć ręki na urządzeniu.

Jak się tego używa na co dzień?

Trudno przecenić uniwersalność tej konstrukcji. Po złożeniu mogę ją bez trudu włożyć do torby czy plecaka, mieści się nawet w torebkach mojej narzeczonej.

Po rozłożeniu mam do dyspozycji albo malutki laptop, albo pokaźnych rozmiarów tablet.

Póki co, nie mogę też narzekać na wydajność, bo Lenovo ThinkPad X1 Fold napędzany jest procesorem Intel Core i5 11 gen. z Intel Hybrid Technology oraz 8 GB RAM-u. Miejsca na dane możemy mieć nawet 1 TB. W moich zastosowaniach, czyli pracy typowo biurowo-komunikacyjnej nie zauważyłem najmniejszych problemów z działaniem. Przeglądarka, Slack czy Teamsy działają z idealną płynnością i nie ma problemu z używaniem kilku tych aplikacji na raz.

A komu to potrzebne?

Lenovo ThinkPad X1 Fold trafi do sprzedaży w Polsce pod koniec stycznia, w cenie 15 tys. zł netto, za wariant z 1 TB SSD i łącznością 5G. To bardzo wysoka cena. Można więc zapytać - kto to kupi?

Trzeba powiedzieć sobie jasno, że Lenovo ThinkPad X1 Fold nie jest sprzętem dla każdego. Co więcej, jest sprzętem mocno eksperymentalnym - ostatecznie od premiery prototypu minął blisko rok, a wciąż żaden inny producent nie pokazał swojej odpowiedzi na Folda.

Lenovo ThinkPad X1 Fold bez dwóch zdań jest sprzętem dla najbardziej zamożnych klientów i to raczej klientów biznesowych, nie indywidualnych. Takich, którzy potrzebują niezawodnej maszyny do codziennej pracy i komunikacji w podróży, ale chcieliby czegoś innego niż konwencjonalny laptop.