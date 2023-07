Intel znowu zaczął zarabiać. Nie, nie na swoich procesorach

Jedną z największych porażek Intela, która w istotnym stopniu go osłabiła i za co cenę płaci do dziś, jest niedocenienie znaczenia ultramobilnych i energooszczędnych urządzeń. Dziś to nie komputer osobisty, a telefon komórkowy jest najważniejszą informatyczną platformą na świecie. Intel nie ma temu segmentowi nic do zaoferowania, jego chipy nie oferują wystarczającej sprawności energetycznej. Ze swojej powolności i niekompetencji całkowicie oddał ten rynek rosnącym w siłę Qualcommowi, MediaTekowi, Apple’owi, Samsungowi i reszcie. Tyle że ostatnio problemów zaczęło się mnożyć.