Razer pokazał dziwne nowości. Jedne świecą na tęczowo, inne wibrują

Nowością, którą Razer zaskoczył gości targów CES jest Projekt Esther. Esther to "pierwsza na świecie haptyczna poduszka HD do gier". Choć brzmi to skomplikowanie, w rzeczywistości jest to po prostu poduszka pasująca do dowolnego krzesła biurowego lub gamingowego, która po (bezprzewodowym) podłączeniu do komputera konwertuje sygnał audio na wibracje i wibruje, dodając wrażeń podczas gier lub oglądania filmów. Oczywiście, jak w przypadku innych produktów Razer, w Projekcie Esther nie zabrakło podświetlenia.