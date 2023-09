https://www.businessinsider.com/chan-zuckerberg-initiative-help-eliminate-human-disease-end-of-century-2023-9

Urządzenie oczywiście ma na pokładzie wszystko, co najlepsze. Sercem laptopa został najnowszy procesor Intel Core i9-13950HX z 24 rdzeniami (8+16) i 32 wątkami, który może rozpędzić się do zegara 5,5 GHz w trybie boost pobierając do 110 W. Jeśli zaś chodzi o kartę graficzną, to w tym przypadku nie jest inaczej - Razer wrzucił tu mobilnego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop z TGP o mocy do 175 W.