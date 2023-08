Mercedes zrobił laptopa z MSI. I jeszcze nazwał go AMG

Sprzęt ma do dyspozycji pełnowymiarową klawiaturę SteelSeries z sekcją numeryczną oraz pełny zestaw złącz i łączności - Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 z PD, HDMI 2.1 oraz Ethernet.



No dobra, ale ile to wszystko kosztuje? Laptop jest już dostępny do kupienia w popularnych sklepach z elektroniką - Komputronik, x-kom, Morele oraz Media Expert w cenie 15399 zł.