Bardzo podoba mi się możliwość pełnego schowania mikrofonu na podajniku wewnątrz nausznika słuchawek. Rejestrator dźwięku świetnie spisuje się w akcji, a jego czułość oraz bramki szumu są w pełni edytowalne. Początkowo nie byłem fanem umieszczenia rolki głośności na spodzie lewego nausznika, ale da się do tego przyzwyczaić. Cieszę się za to, że SteelSeries postanowiło na naprawdę solidną, idealnie wypełnioną skórę zamiast sportowej siatki. Ta co prawda oferuje lepszą cyrkulację powietrza, ale nie po to kupuję słuchawki premium do gier wideo, żeby w nich biegać. Osłona akumulatora działa na magnes i przyjemnie się ją zdejmuje. Osłona po drugiej stronie odsłania port USB-C, gdybyśmy go potrzebowali.