Surface Laptop Studio 2 oficjalnie. To komputer z wszytą sztuczną inteligencją

Surface Laptop Studio drugiej generacji zawiera w sobie układ Intel Core i7 13. generacji (do wyboru będą dwa warianty) oraz układ graficzny GeForce RTX. To tym samym nie tylko najwydajniejszy laptop w historii Microsoftu, ale też pierwszy Surface z tak potężną armią koprocesorów akcelerujących przeliczenia SI. Zarówno CPU od Intela jak i GPU od Nvidii (do wyboru RTX 4050, RTX 4060 i RTX 2000) zawierają w sobie moduły NPU / Tensor, dzięki czemu aplikacje wykorzystujące SI do działania będą przeliczać dane niezestawialnie szybciej.