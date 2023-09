Tablet, desktop i laptop w jednym. Elastyczny, niesamowity komputer HP. I piekielnie drogi

Nowy Spectre jest wydajny, oferuje nowoczesne i wydajne podzespoły i wygląda na to, że w każdym z trzech trybów działania sprawdza się świetnie. No może poza trybem tabletu - jak sobie można wyobrazić, obcowanie z 17-calowym kolosem nie dla każdego będzie wygodne. Jednak możliwość konwersji laptopa w desktopa jest intrygująca - a HP zdaje się wyszło to świetnie, komputer zdaje się być lekki, poręczny, ergonomiczny i wygodny. Jego grubość po rozłożeniu to raptem 8,5 mm.