Gracze pokochają tego laptopa. Nikt już nie usłyszy, że grasz po nocach

Lenovo Legion 9i wyposażony będzie w CPU Intela i GPU Nvidii (konkretne układy do wyboru użytkownika), jednak oprócz tego na pokładzie będzie też koprocesor NPU. I będzie on wykorzystany szerzej, niż do tej pory pozwalał na to Windows. Czip analizuje obraz z gry i jego płynność i na podstawie wytrenowanych wcześniej modeli SI odpowiednio modyfikuje parametry pracy GPU i CPU, by gra zachowała płynność, ale też by komputer nie pobierał zbyt wiele energii. Czip steruje też podświetleniem RGB.