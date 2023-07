Linux pobił rekord, ale więcej nie ugra. Producenci mają go gdzieś, a użytkownicy w sumie też

To jeden z bardzo wielu powodów (inne są nieistotne dla poruszanej tematyki, więc je pomińmy), dla których Microsoft odpuścił Linuxowi. Rodzaj systemu operacyjnego traci na znaczeniu. Dla Microsoftu nie jest ważne, że użytkownik używa aplikacji Microsoft 365 (Office) na Windowsie czy na Macu czy na PC z Linuxem - bo używa i płaci za Microsoft 365, co jest celem nadrzędnym. I trzeba dbać o to, by z tego Microsoft 365 był zadowolony również na iPadzie, iPhonie czy na tablecie z Androidem. Pewnie, z Windowsem byłoby na wiele sposobów lepiej, ale to raczej wisienka na torcie. Taką samą analogię można napisać do wielu innych usług. Gmail na Androidzie jest super, ale przecież na Windowsie i Linuksie też działa znakomicie.