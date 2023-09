I po niespodziance. Taki będzie nowy laptop Microsoftu

Komputer ma być ponoć dostępny wyłącznie w wersji z procesorem Core i7 (użytkownik w ramach pierwszej generacji miał możliwość wyboru tańszej wersji z Core i5). Konkretniej, ma być to układ Core i7-13700H lub Core i7-13800H (Microsoft testował oba układy, nie jest jasne który wybrał), któremu towarzyszyć (do wyboru) 16 GB, 32 GB lub 64 GB RAM oraz układ graficzny GeForce RTX 4060 (lub układ Intel Iris Xe w tańszej z wersji). Warto zauważyć, że wskazany układ Intela zawiera bloki obliczeniowe do akceleracji obliczeń SI, jako jeden z pierwszych układów x86.