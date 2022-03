Próbowałem, ale nie rozumiem tego sprzętu. Surface Laptop Studio - recenzja

Cieszy też fakt, że przez większość czasu laptop Microsoftu jest też kompletnie bezgłośny, a gdy go obciążamy, szumi jednostajnie i cicho. Tylko w czasie renderowania lub gamingu zaczyna buczeć jak silnik ciężarówki, ale nie ma laptopa z Windowsem, który by tego nie robił. Skoro zaś o gamingu mowa, to… jeśli szukacie laptopa do gier, szukajcie gdzie indziej. 4-rdzeniowy procesor i GPU z 4 GB vRAM to marna kombinacja do nowych gier AAA. Jeśli jednak planujecie ograniczać się do starszych tytułów, których zatrzęsienie znajdziecie w Gamepassie, możecie śmiało liczyć na płynność powyżej 120 FPS w rozdzielczości FullHD przy średnich lub wysokich detalach. W nowych, wymagających tytułach konieczne będzie obniżenie poziomu detali do niskich, by uzyskać choćby 60 FPS.