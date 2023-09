Gamingowa bestia szaleje w moich rękach. Oto test laptopa dla graczy MSI Vector GP68 z GeForce RTX 4080

Obecnie można znaleźć tanie laptopy dla graczy nawet w cenie około 4000 zł. Fajnie, ale nie będą to demony wydajności i wielu graczy ma znacznie wyższe wymagania - nie tylko co do wydajności, ale i funkcjonalności.



Jeśli się do nich zaliczasz i twój laptop marzeń musi być naprawdę konkretną maszyną, to rzuć okiem na laptopy serii MSI Vector GP68. Jeśli uważasz się za hardocorowego gracza, to i twoje wymagania mogą być nieliche. Jestem jednak pewien, że ten laptop spełni je wszystkie.