Solidny konkret i to w laptopie z 14-calowym ekranem. Testuję Razer Blade 14 2023

To co najważniejsze w tym CPU to nie wydajność, ale obsługa Ryzen AI. Jasne, to dopiero początki i nie mogą wam pokazać niczego naprawdę spektakularnego, co wykorzystywałoby moc nowych rdzeni do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją, ale musimy uzbroić się w trochę cierpliwości.