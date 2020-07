1 interakcji

Kamerki do selfie ukryte pod warstwą ekranu pojawiały się już w niejednym prototypie smartfona. Wygląda na to, że po latach rozwoju w końcu trafią na rynek. Taka kamerka trafi do Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition.

Aktualizacja: Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, informacje o nadejściu Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition mogą nie być prawdziwe.

Minęły już nie miesiące, ale wręcz lata, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy o pomyśle ukrycia kamerki do selfie pod ekranem smartfona. Wielu producentów rozwija ten pomysł i pracuje nad technologią półprzepuszczalnego ekranu OLED, który na czas robienia zdjęć stawałby się przezroczysty w miejscu umieszczenia kamerki.

Takie rozwiązanie sprawiłoby, że ekrany smartfonów byłyby rozciągnięte na praktycznie całej przedniej powierzchni. Ramki mogłyby być minimalne, a tafli ekranu nie zaburzałyby żadne wcięcia czy wysepki na aparaty. Wygląda na to, że jest to ostateczna forma smartfonów, bo skoro całość jest ekranem, to co więcej można wymyślić w kwestii wzornictwa?

Producenci od miesięcy karmią nas zapowiedziami takiego rozwiązania. Były już prototypy, były grafiki, a nawet filmiki pokazujące działanie kamer w praktyce. Nadal nie ma jednak gotowych urządzeń z takim rozwiązaniem.

Tym samym Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition będzie pierwszym smartfonem, w którym znajdzie się kamerka po ekranem. No chyba, że ktoś wyprzedzi Oppo.

Na to się jednak nie zanosi. Oppo jest firmą, która jako jedna z pierwszych poinformowała o pracach nad półprzepuszczalnym ekranem smartfona. W grudniu 2019 r. producent pokazał działający prototyp takiego smartfona.

Na targach MWC2019 w Szanghaju pojawił się prototyp, a kampania promocyjna ruszyła w mediach społecznościowych. Komercyjny smartfon z tym rozwiązaniem miał być dostępny „w najbliższej przyszłości”.

Najwyraźniej więc przyszłość właśnie nadeszła. Serwis Let’s Go Digital opublikował grafiki pokazujące nadchodzący, niezapowiedziany jeszcze smartfon Oppo. Let’s Go Digital twierdzi, że będzie to Find X2 Pro w limitowanej wersji Lamborghini Edition.

Współpraca Oppo z Lamborghini nie jest nowością, ale nowością ma być pierwsze zastosowanie kamerki pod ekranem w komercyjnym smartfonie.

Grafiki Let’s Go Digital pokazują pięć różnych wariantów tylnej ścianki smartfona. W niektórych widać dodatkowe czerwone wstawki nawiązujące do świateł auta Lamborghini Sian. Według Let’s Go Digital, całość będzie wykończona skórą. Ładnym dodatkiem stylistycznym jest przycisk włącznika w kolorach włoskiej flagi.

Nie wiadomo, kiedy takie urządzenie mogłoby mieć premierę, a to sprawia, że nie można z całą pewnością powiedzieć, że Oppo będzie pierwsze. Nad kamerką ukrytą pod ekranem pracują też m.in. Xiaomi oraz Samsung. Wygląda jednak na to, że ten technologiczny wyścig właśnie wchodzi w końcowy etap.