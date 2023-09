Recenzja Razer Edge WiFi + Kishi V2 Pro: modułowy mocarz

Ten problem nie dotyczy GeForce NOW w którym możemy dopasować rozdzielczość do szerszego ekranu, grając w ultrawide. Z kolei strumieniowany obraz w GeForce NOW wygląda przepięknie. AMOLED, żywe kolory, wysoka ostrość - to wciąż nie to samo co natywne granie, ale granica jest coraz lepiej zasypywana. Niestety, Xbox Cloud Gaming wciąż rozczarowuje widocznymi artefaktami i brakiem ostrości. Grać się da, lecz bez rewelacji.