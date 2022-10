Razer zrobił konsolę. Wygląda jak smartfon, ale co potrafi?

Razer to firma znana przede wszystkim z komputerów i akcesoriów dla graczy. Teraz do jej oferty dołącza konsola do gier. Nie będzie ona jednak bezpośrednią konkurencją ani dla Xboksów Series X|S, ani dla PlayStation 5. Co więcej, chociaż to sprzęt mobilny, to nie będzie stawał w szranki nawet z Nintendo Switchem i Steam Deckiem. Razer Edge pokazany podczas RazerCon 2022 to urządzenie przeznaczone do grania w chmurze i streamingu.