Czy warto kupić klawiaturę mechaniczną w 2022 roku? 3 wady i 3 zalety

Czasy jednak się zmieniły i już od dobrych kilku lat klawiatury mechaniczne przestały być domeną wyłącznie graczy, a wróciły do łask także w zastosowaniach zawodowych. Marki takie jak Keychron czy zaprezentowana dziś Logitech MX Mechanical udowadniają, że można dziś postawić na biurku klawiaturę mechaniczną, która ani odrobinę nie będzie przypominać pstrokatych akcesoriów dla graczy. Nie ma też żadnego problemu z zakupem klawiatury bezprzewodowej, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. To zaś sprawia, że coraz więcej ludzi zastanawia się nad ich zakupem. Przyjrzyjmy się zatem, dlaczego warto wybrać taką klawiaturę.