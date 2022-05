Na koniec słowo o czasie pracy. Używam tej myszki od miesiąca po kilka/kilkanaście godzin dziennie. Naładowałem ją dopiero jeden raz po trzech tygodniach użytkowania. To świetny wynik, choć doświadczenie z MX Master 3 uczy, że dość szybko może on spaść do co najwyżej dwóch tygodni.