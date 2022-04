Skoro zaś o klawiszach mowa, to muszę powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze z tak przyjemnymi w dotyku nakładkami na przełączniki, jak w klawiaturze Keychron K1. Po ponad tygodniu testów nie widzę też, by klawisze się łatwo wycierały lub brudziły, choć to oczywiście może się zmienić z czasem. Ta jakość wykonania zaskakuje tym bardziej, iż mamy do czynienia z klawiaturą za 439 zł, co jak na klawiaturę mechaniczną wcale nie jest wygórowaną kwotą. Widywałem dwukrotnie droższe modele wykonane odczuwalnie słabiej.