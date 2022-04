Nie zmienia to jednak faktu, że obiektywnie jest to znakomita myszka, która dla wielu osób może mieć zbawienny w skutkach wpływ na komfort pracy. Jeśli tylko cena spadnie do bardziej adekwatnego do jakości jej wykonania poziomu, ta myszka zdecydowanie zasługuje na to, by trafić na biurko każdego, kto spędza przy komputerze długie godziny i nie potrzebuje dodatkowych bajerów oferowanych przez MX Master.