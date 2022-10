To tutaj powstają najlepsze klawiatury i myszki na świecie. Tak wygląda kwatera główna Logitech

Mantrą powtarzaną przez wszystkich przedstawicieli firmy, którzy przeprowadzali dziennikarzy przez proces powstawania konkretnych produktów, było „one size does not fit all”. Czyli w wolnym tłumaczeniu „jeden rozmiar nie pasuje dla wszystkich”. W przeciwieństwie do wielu wytwórców akcesoriów, Logitech nie próbuje tworzyć produktów tak, by każda myszka pasowała do każdej dłoni, a każda klawiatura do każdego zastosowania. Zamiast tego Logitech inwestuje w dział badań i rozwoju, by identyfikować niezaspokojone potrzeby i dopasowywać całe portfolio, by znajdowały się w nim produkty różnego rodzaju.