Razer Barracuda Pro to model z przetwornikami 50 mm wsparty technologią dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony efektami generowanymi przez ten standard. Większość rozwiązań w obszarze cyfrowego dźwięku przestrzennego sabotuje niskie tony oraz zniekształca charakterystykę częstotliwościową, by lepiej wskazać kierunek źródła dźwięku. Tymczasem Barakudy zachowują zadziwiającą naturalność przestrzennego audio w porównaniu do trybu stereo. To jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Świetnie spisuje się to w grach takich jak Overwatch czy Rainbow Six Siege.