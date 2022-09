Eksperyment pt. Stadia pokazał, że długofalowo podejście Nvidii jest po prostu bezpieczniejsze dla gracza. Gry kupujemy na zewnętrznych platformach, więc nawet gdyby kiedyś GeForce Now został zamknięty (odpukać w niemalowane!), to nasze gry i sejwy pozostaną nietknięte. Dla mnie jest to mocny argument za GeForce Now.