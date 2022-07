I co? I nagle, do końca lata Stadia ma zniknąć? A wraz z nią moja biblioteka zebranych gier? Będzie to oznaczać, że niepotrzebnie zaufałem Stadii. Oczywiście liczyłem się z możliwością, że Stadia zniknie, ale zawsze zakładałem, że proces wygaszania będzie długi i potrwa np. rok. To dość standardowa praktyka w przypadku wygaszania platform bądź sklepów. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami wygaszania sklepów Sony dla PlayStation 3, czy np. Nintendo dla konsol rodziny 3DS. W obu przypadkach nie było to przyjemne, ale producenci dali użytkownikom mnóstwo czasu.